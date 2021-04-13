السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل منسوبي الإمارة للتهنئة بحلول رمضان المبارك



الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، منسوبي إمارة المنطقة الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

وأعرب سموه عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال .

// انتهى //

14:37ت م

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