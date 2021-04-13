السعودية | أمير الرياض يستقبل مفتي عام المملكة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وهنأ سماحته سموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعياً الله سبحانه أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه ورخاءه.

من جانبه أعرب سمو أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره لسماحته على تهنئته سائلاً المولى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.