شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» يدعو للمشاركة في منصة «بودكاست همــة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الباحص : في أعناقنا رسالة سامية وهدفاً وطنياً نسعى إلى تحقيقه

- مهمتنا الأساسية التأكيد على مفهوم الأمن الإعلامي ودحض الاشاعات

-أبوابنا مشرعة لكافة الأسرة التعليمية والطلاب و أولياء الأمور

- إعداد ٨٨٣ خبرا صحفيا و١١٦٠ تغريدة لاقت تفاعلا كبيرا

- إنتاج ٣٠٢ مقطع فيديو يعكس حقيقة الجهود الميدانية لتعليم المنطقة

- تقديم ١١٧٠ قصة سنابية تعليمية والعديد من التصاميم الهادفة

قال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، نحمل في أعناقنا ونحن نعمل في منظومة تربوية تعليمية تقوم بصناعة الوعي الاعلامي رسالة سامية وهدفنا وطنيا نسعى إلى تحقيقه بأن نكون مجتمعا هو الأفضل والأميز في وقت بات التدفق الاتصالي والإعلامي الهائل قوة مؤثرة، وأضاف من هنا يأتي دورنا الفاعل والحقيقي في تبصير طلابنا وطالباتنا بماهية هذه الوسائل وطرق استخدامها فمهمتنا الأساسية التأكيد على مفهوم الأمن الإعلامي، والعمل على دحض الاشاعات وتوضيح الصورة الإيجابية المشرقة التي تدور في الميدان التعليمي خصوصاً وأن أبنائنا الطلاب والطالبات يشكلون الشريحة الأوسع من أفراد المجتمع.

جاء ذلك على هامش تدشينه يوم أمس الاثنين لمنصة "بود كاست "الإعلامية تحت عنوان "همة" بعد أن انتهت إدارة الإعلام والاتصال من وضع لمساتها الأخيرة عبر فريق متخصص من تجهيز قاعة استديو خاصة بهذه المنصة بكامل المعدات والأدوات وبدأ العمل على استقطاب الافكار والمبادرات والمشاريع النوعية وتقديمها عبر هذه المنصة من خلال تسجيل الحلقات الحوارية والإعلامية والتي تستهدف بالدرجة الأولى طلاب وطالبات مدارس تعليم المنطقة حيث تتنوع موضوعاتها من تعليمية مروراً باستعراض لاهم الإبداعات والانجازات التي حققها طلاب وطالبات تعليم الشرقية، فضلاً عن العمل على إبراز الموهوبين والموهوبات وكذلك تسليط الضوء على أهم المبادرات النوعية في مختلف المجالات إلى جانب رفع مستوى ثقافة العمل التطوعي والبحث عن قصص إبداعية اسهم في انتاجها زملاء معلمون ومعلمات ومشرفون ومشرفات وقادة مدارس وإداريين وإداريات وكافة شرائح المجتمع التعليمي بمختلف مهامهم الوظيفية

و أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية ، على أن أبواب إدارة الإعلام والاتصال ومنصاتها الالكترونية مشرعة لكافة الأسرة التعليمية وطلاب وطالبات تعليم المنطقة الشرقية إلى جانب أولياء أمورهم للمشاركة وإثراء خارطة هذه المنصة وتقديم ما لديهم من موضوعات أو مبادرات يمكن تسليط الضوء عليها والعمل على اخراجها بالصورة المميزة لتحقيق الأهداف المنشودة.

- مشروع اعلامي :

وتابع الباحص: من هنا اتجهت إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الشرقية في بلورة مشروعها الاعلامي الجديد والذي بدأته بورش تدريبية متخصصة تحت عنوان "طريقنا إلى التميز الإعلامي" مروراً بورش تصب في صناعة محتوى اعلامي يعزز من مفهوم الوعي تجاه القيم الوطنية، إضافة لاطلاق حملات إعلامية شارك فيها الطلاب والطالبات والأسر في تقديم منتج اعلامي مؤثر يعمل على محاكاة الواقع ويعبر عن جهود المجتمع التعليمي، حيث وصل أثر تلك المواد المنتجه ايجابيا إلى المجتمع عبر المنصات الإعلامية الرسمية، فضلاً عن بناء جسوراً متينة من التعاون مع كافة وسائل الإعلام المحلية التي أتاحت أمامنا الفرصة لتقديم المحتوى الإعلامي المهني بكل جدارة واحترافية عالية .

مسئولية الكلمة:

كما أكد المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية ، بأن من أهدافنا ورؤيتنا التي رسمت هو كيف نستشعر المسؤولية تجاه الكلمة وأمانتها فكانت رسالتنا التنويرية هي التثقيف في كيفية بناء المادة الإعلامية التي تخدم وتقدم المعلومات الصادقة التي تنساب إلى عقول الناس وترفع من مستواهم الثقافي وتنشر تعاونهم من أجل مصلحة هذا الوطن الأصيل وتحقيق رؤيته الطموحة 2030 .

الحوار الصحيح:

والمح الباحص، بأن أسلوب المحتوى الإعلامي الذي طرحناه كان يستلهم مضامين الفن الحضاري في كيفية بناء الحوار الصحيح مع معطيات الواقع، والذي اجتهدنا على تقديمه ببراعه لطلابنا وطالباتنا وللمجتمع عامة مما انعكس إيجابا على لغة الخطاب الإعلامي التي تسعى للشرح والتفسير والتكامل باعتبارها من أهم وسائل صوغ الفكر العالمي ونقل المعلومات في المجتمع البشري وفق البناء الفكري و الثقافي والمهني متخذين في ذلك مبدأ الاحترافية والمصداقية لتحقيق الهدف .

مرتكزات عملنا:

وأبان الباحص، بأن التجليات التي ارتكز عليها عملنا في إدارة الإعلام والاتصال تأخذ مراحل متعددة وعميقه لتصل بهدفها نحو التأكيد على صناعة محتوى إعلامي رصين يقدم حقيقة مافي الميدان التربوي من انجاز نوعي ويمنح فيها الطالب والطالبة مساحة للتعبير عن ذاته وتطلعاته مع إشراك الأسرة في هذا المحتوى ومن ذلك الكثير من المبادرات التي عبرت عن حقيقة هذا الهدف المحوري.

خارطة الإنتاج:

وأضاف قائلا : فريق العمل الإعلامي بتعليم الشرقية وخلال الخمسة الأشهر الماضية أنتج عبر منصاته الرسمية في السوشل ميديا، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية، حزمة متينة من المنتجات الإعلامية المختلفة والهادفة وخلال خمسة الأشهر الماضية تم إنتاج وإعداد ٨٨٣ خبرا صحفيا مصنوعا و١١٦٠ تغريدة لاقت حضورا لافتا وتفاعلا كبيرا وإنتاج ٣٠٢ مقطع فيديو يعكس حقيقة الجهود الميدانية لتعليم المنطقة والعمل على تقديم ٦ برامج تدريبية تخصصية في جانب الإعلام والاتصال المؤسسي إلى جانب إنتاج ١١٧٠ قصة سنابية تعليمية والعديد من التصاميم الهادفة والمتنوعة