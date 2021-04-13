شكرا لقرائتكم خبر عن في أول أيام رمضان .. ضبط 342 كيلو لحوم فاسدة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية وسط الدمام اليوم، حملة تفتيشية للمراقبين الصحيين، تزامنا مع دخول شهر رمضان المبارك على المنشآت التجارية والغذائية والمطاعم والأسواق المركزية، ومحال بيع اللحوم، وغيرها من المواقع التي تلبي احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان.

وأوضحت الأمانة أن الحملة التفتيشية، أسفرت عن ضبط 330 كجم من اللحم البقري و12 كجم من لحم الأغنام، تبين بعد معاينتها من قبل المختصين بأنها لحوم فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي لظهور علامات التلف والفساد عليها، إضافة إلى أنها مجهولة المصدر. وأكدت الأمانة إغلاق المنشأة المخالفة وإتلاف كامل الكمية المضبوطة وفرض الغرامات المالية وتطبيق كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين.