شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ميدانية على سوق الخضار المركزي بالسيح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثف مختبر صحة البيئة التابع لبلدية الخرج أعماله الميدانية ، في سوق الخضار المركزي بمدينة السيح، مع حلول شهر رمضان المبارك، للتأكد من تطبيق المعايير والمواصفات للنسب المحددة للمبيدات في المنتجات الزراعية، باستخدام أحدث التقنيات والوسائل التي يضمها المختبر التي تمكن من الكشف عن متبقيات الملوثات .

كما تقوم الفرق الميدانية للمختبر بأخذ عينات الأغذية من المطاعم ومسحات من أيدي العمالة والأسطح للتأكد من سلامتها بعد إجراء الفحوصات المخبرية عليها عبر فريق متخصص، والتأكد من سلامة وصلاحية المواد الغذائية المقدمة للمواطنين والمقيمين .