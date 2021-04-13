الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

أمانة تبوك تحقق في مقطع فيديو لتقطيع لحوم في بيئة فاسدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

تلقت أمانة تبوك، اليوم الثلاثاء، العديد من البلاغات تطالب بالتحقيق في قيام عمالة وافدة في تبوك بتقطيع اللحوم بطريقة غير آمنة وغير نظيفة.

وأوضحت الأمانة، أنها باشرت التحقيق في المقطع لبيان حقيقته وملابساته واتخاذ ما يلزم حيال الواقعة.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، أظهر قيام عمالة هندية بتقطيع اللحوم بطريقة غير آمنة أو نظيفة، لإعدادها للبيع، في منطقة تبوك.

وأوضح أحد متداولي مقطع الفيديو، أن المقطع يعود لعامل في تبوك، ونشره بحسابه على تيك توك.



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