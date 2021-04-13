موعد أذان المغرب في أول أيام رمضان بتوقيت مكة المكرمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

يؤذن بمشيئة الله لصلاة المغرب في أول أيام شهر رمضان المبارك، بتوقيت مكة المكرمة الساعة 6:40 بمشيئة الله.

بينما يحين موعد أذان العشاء بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة و40 دقيقة.

المدة بين صلاة المغرب والعشاء:

يأتي هذا فيما أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعميمًا إلحاقيًّا للتعاميم السابقة التي تتعلق بالإجراءات المتخذة في المساجد والجوامع في شهر رمضان المبارك، جاء فيه التأكيد على أئمة المساجد ومؤذنيها بالالتزام بأن تكون المدة بين صلاتي المغرب والعشاء في شهر رمضان ساعتين حسب توقيت أم القرى.

كما تضمن التأكيد على الالتزام بأن تكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة (10) دقائق، ما عدا صلاة الفجر فتكون المدة (20) دقيقة، وفق ما ورد في التعميم السابق الصادر من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بشأن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.



شارك الخبر