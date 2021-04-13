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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13
وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.25 في المئة، ما يعادل 0.15 دولار أمريكي، ليصل سعره إلى 59.85 دولار للبرميل.
ارتفاع سعر خام برنت في التعاملات الآجلة
متابعات الخليج 365 - متابعة
ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة اليوم الثلاثاء، أول أيام رمضان، سواء نفط خام القياس العالمي برنت، أو خام غرب تكساس الوسيط.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.22 دولار أمريكي، ما نسبته 0.35 في المئة، ليصل إلى 63.50 دولار أمريكي للبرميل.
وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.25 في المئة، ما يعادل 0.15 دولار أمريكي، ليصل سعره إلى 59.85 دولار للبرميل.
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