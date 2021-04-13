شكرا لقرائتكم خبر عن نزاهة تطيح بـ 176 شخصاً في 14 جهة حكومية تورطوا بالرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اختصاصاتها ومهماتها من خلال عمل 971 جولة رقابية خلال شهر شعبان 1442هـ، والتحقيق مع 700 متهم في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف 176 مواطناً ومقيماً منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، المالية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) والهيئة العامة للجمارك، هيئة الهلال الأحمر، وشركة المياه الوطنية، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير)، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.