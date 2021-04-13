شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الإمارات بالرياض تطلق مبادرتي «الرواق الثقافي» و«حِنّا ونِحِنْ» خلال شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تطلق سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الرياض مبادرتين خلال شهر رمضان المبارك وهي مبادرة «حِنّا ونِحِنْ»، عبارة عن فيديوهات قصيرة تجمع الأشقاء من السعودية والإمارات للتعرف على العادات والتقاليد الرمضانية وتجهيزات عيد الفطر المبارك في كلا البلدين الشقيقين، ولتعكس مدى التشابه والاختلاف في العادات والتقاليد بين البلدين خلال هذا الشهر الفضيل بطريقة ممتعة وغير تقليدية، يتم بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للسفارة، كل خميس في الساعة الرابعة مساء بتوقيت السعودية والخامسة مساء بتوقيت الإمارات من أيام شهر رمضان المبارك.​ وجاءت تسمية المبادرة باسم «حِنّا ونِحِنْ» من اللهجة السعودية والإماراتية لكلمة «نَحْنُ»..

كما تطلق السفارة المبادرة الثانية وهي مبادرة «الرواق الثقافي» في موسمه الثاني، التي يتم من خلالها استضافة مختصين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في حوارات رقمية تفاعلية تبثها السفارة عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها. ويستهدف الموسم الثاني من مبادرة الرواق الثقافي المجتمع السعودي-الإماراتي من خلال التحاور في مجالات عدة كالتسامح، العادات والتقاليد (التراث)، الصناعات الإبداعية، الرياضة، وذلك كل إثنين في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات من أيام شهر رمضان المبارك.