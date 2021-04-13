شكرا لمتابعة خبر عن كيفية وصول المصرح لهم للحرم المكي خلال رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، عن كيفية وصول المصرح لهم للحرم المكي الشريف أثناء قدومهم للعمرة أو الصلاة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت إدارة المرور، أن موقف كدي، يتم نقل السيارات المتوقفة فيه إلى موقف الملك عبدالعزيز ويستمرون بالسير وصولًا للحرم، بينما موقف الزاهر يتم نقل ركاب السيارات المتوقفة فيه إلى موقف جرول ويستمرون بالسير وصولًا للحرم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى موقف السيارات بالجمرات، يتم نقل ركاب السيارات المتوقفة فيه إلى محطة باب علي ويستمرون بالسير وصولًا للحرم، فيما موقف السيارات طريق الأمير متعب (أنفاق المصافي) يتم نقل ركاب السيارات المتوقفة فيه إلى محطة شارع أجياد ويستمرون بالسير وصولًا للحرم.