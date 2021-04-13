شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم تزيين البيوت بالفوانيس ابتهاجا بقدوم رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حكم تزيين البيوت بالزينة وتعليق الفوانيس والأنوار ابتهاجاً بقدوم شهر رمضان المبارك.

وقال الشيخ الخثلان في لقائه ببرنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إن تعليق الفوانيس وتزيين البيوت ابتهاجاً برمضان، لا بأس بها إذا كان من غير الاعتقاد أنه سنة، وإنما مجرد عادات وفرح بقدوم الشهر الكريم.

وأضاف الخثلان أن هذا الأمر يدخل في العادات والأمور العادية التي الأصل فيها الحل والإباحة، ما لم يكن ذلك مرتبطاً بمعتقد وإنما على سبيل البهجة والفرح بقدوم شهر رمضان.