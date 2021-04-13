شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ "الخثلان" يوضح أفضل الأعمال خلال شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، أفضل الأعمال الواجب فعلها خلال شهر رمضان، وأولها الصيام والصلاة.

وأكد "الخثلان" على المحافظة على الفرائض كالصلاة والصيام وإخراج الزكاة، مبينا أن المحافظة عليها أهم من أداء النوافل، وذلك تنفيذًا لما ذكره الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: "وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه".

وشدد على ضرورة أن يحرص المسلم خلال الشهر المبارك على أداء صلاة التراويح، وتلاوة القرآن وختمه على الأقل لمرة واحدة فقط، بجانب الإنفاق في سبيل الله، والمواظبة على الأعمال الصالحة.