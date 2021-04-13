شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تكشف مدى إمكانية التبرع بالدم قبل تلقي لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، مدى إمكانية تأثير التبرع بالـدم على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فضلًا عن إمكانية التبرع بالـدم قبل أو بعد أخذ اللقاح.

واستفسر أحد الأشخاص عن إمكانية تلقيه اللقاح بعد تبرعه بالـدم قبل الموعد بيومين، لتؤكد الوزارة أنه لا توجد دراسات علمية تحدد الوقت الزمني بين التطعيم والتبرع بالـدم.

وأشارت "الصحة" إلى أنه بشكل عام فإن كورونا ليس فيروساً حياً، وبالتالي يمكن التبرع بالـدم قبل أو بعد التطعيم إذا كان الشخص مستعداً لذلك صحياً، ولا يوجد ما يمنع.