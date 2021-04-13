شكرا لمتابعة خبر عن بدء تطبيق ضوابط أداء اختبارات المرحلة الابتدائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت إدارات التعليم في المدن والمحافظات، عن وجود 8 ضوابط يتم تطبيقها في الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية، والتي تبدأ اليوم الثلاثاء.

وتتمثل تلك الضوابط، في دخول المعلم للحصة وتهيئة الطلاب للاختبار في أول خمس دقائق وحصر الغياب، على أن يكون الاختبار في منصة مدرستي عبر أيقونة الاختبارات أو في الحصة من خلال التيمز، وزمن الاختبار 30 دقيقة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أن يكون الاختبار في الحصة الثانية وتخصص الحصة الأولى للمراجعة مع المادة والإجابة عن الاستفسارات والحصة الثالثة للفاقد التعليمي، وإذ لم يستطع الطالب الدخول للاختبار لأي سبب عليه الحضور للمدرسة في نفس يوم ووقت الاختبار حسب الجدول المعد من قبل كل مدرسة لأداء الاختبار حضورياً.

وأكدت الضوابط على أن ذلك مع الالتزام بالاحترازات والبروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا، بينما إذا انقطع الإنترنت عن الطالب أثناء تأديته الاختبار وكان متبقياً له وقت سيعاد فتح الاختبار مرة ثانية، أما في حال انتهى وقت الاختبار يعتبر الطالب غائباً ويعاد له الاختبار في الدور الثاني في 20/9/1442 هـ.

ويعد من الضروري التأكد من دخول الطالب بحسابه الشخصي في منصة مدرستي والفورمز، وفيما يخص الطلاب الذين لديهم فاقد تعليمي أو خطط علاجية سيتم التواصل معهم من خلال شؤون الطلاب وتحديد الفاقد لهم.