سرقة مركبات وحيازة مخدرات.. 15 متهمًا بجرائم مختلفة في قبضة الأمن العام

تمكن رجال الأمن، خلال الأيام الماضية، من القبض على عددٍ من الجناة المتورطين في ارتكاب أربع جرائم متعددة، وذلك بمختلف مناطق المملكة.

تنوَّعت تلك الجرائم بين سرقة السيارات والتباهي بحيازة مواد مخدرة وسلب عمالة وافدة.

ذكر الأمن العامّ –عبر تويتر- أنَّه تمَّ القبض على المتورطين في ارتكاب الجرائم التالية:

ـ تمَّ القبض على أربعة مقيمين من الجنسية التشادية تورطوا في 35 جريمة، تمثلت في سرقة المركبات بالقوة واستخدامها في سلب العمالة الوافدة.

ـ تمَّ القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بسرقة ثلاث مركبات واستخدامها في تحركاتهم بالإضافة الى ارتكاب قضيتي سرقة متعلقات شخصية ومبالغ مالية من مركبتين بعد كسر الزجاج.

ـ تمَّ القبض على سبعة مقيمين، من بينهم خمسة من الجنسية السودانية وآخر من الجنسية المصرية وآخر من الجنسية اليمنية، قاموا بارتكاب جرائم سرقة سيارات من مدن عدة، وإدخالها إلى أحد المستودعات، وتفكيكها وبيعها كقطع غيار.

ـ تمَّ القبض على مواطن تباهي بحيازته لمواد مخدرة وأموال وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

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