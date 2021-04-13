منع الوجبات واشتراط توكلنا.. إجراءات صارمة في المسجد النبوي خلال رمضان

أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة الإجراءات الاحترازية في المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المُبارك.

وأكدت أمانة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن خلال شهر رمضان يقتصر الدخول للمسجد النبوي وساحاته على الأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين.

وأضافت أمانة المدينة المنورة أن فئات التحصين المطلوبة لدخول المسجد النبوي والتي يظهرها تطبيق توكلنا هي: «محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافي».

وشددت أمانة المدينة المنورة على ضرورة لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة للصلاة في المسجد النبوي، كما أشارت إلى منع تقديم وجبات السحور في المسجد وساحاته ومرافقه، وتعليق الاعتكاف خلال العشر الأواخر.

وكذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية في المسجد النبوي، عدم إحضار المأكولات والمشروبات، وإفطار الصائمين فرديًا ويقتصر على التمر والماء وتتولى الوكالة تقديم الإفطار للمصلين.

وصلاة التراويح خمس تسليمات فقط، وإغلاق المسجد النبوي بعد صلاة التراويح بنصف ساعة واستخدام تطبيق موقف عند الخروج من مواقف المسجد، والالتزام بعلامات التباعد، وعدم اصطحاب الأطفال.

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