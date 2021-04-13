الأرصاد عن «طقس الثلاثاء»: أمطار رعدية ورياح وأتربة على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس، اليوم الثلاثاء هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض، والقصيم، ومرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي؛ فيشهد رياحًا سطحية شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

ونوَّهت المركز الوطني للأرصاد ، بأن أعلى درجة حرارة العظمى تسجلها البلاد ستكون 38 درجة مئوية في مكة، فيما جاءت أدنى درجات الحرارة الصغرى في طريف وهي 8دراجة.