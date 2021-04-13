«الأمر بالمعروف» تنشر مقطعًا للشيخ العثيمين يوضح فيه عقاب الجاسوس: قتله واجب

نشرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقطعًا صوتيًا للشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء السابق، كشف فيه عقوبة التجسس لصالح الأعداء.

وبحسب المقطع الصوتي الذي نشرته هيئة الأمر بالمعروف عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن الشيخ محمد بن صالح العثيمين قال إنه: يجب على ولي الأمر إذا أدرك جاسوسًا يكتب إلى الأعداء الأخبار يجب أن يقتله ولو كان مسلمًا؛ لأنه ينشر في الأرض الفساد.

وأضاف الشيخ العثيمين: فقتل الجاسوس ولو كان مسلمًا واجب على ولي الأمر لمنع الفساد.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت، السبت الماضي، تنفيذ حكم القتل بحقّ ثلاثة جنود من منسوبيها بصفتهم العسكرية لارتكابهم جريمة الخيانة العظمى.

واستنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ما قام به الجنود الذين خانوا وطنهم ودينهم، والذين صدر بحقهم حكم القتل لارتكابهم جريمة الخيانة العظمى.

وقال السديس: إنَّ خيانة الوطن إهلاك للحَرث والنَّسل، وتهديد لكيان الوطَن بأكمله؛ فهي ليست كغيرها من الخيانات، وبالتالي لا بدَّ وأن تكون عقوبتها من أغلَظ العقوبات.

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وزارة الدفاع: تنفيذ حكم القتل بحق 3 جنود بصفتهم العسكرية بتهمة الخيانة العظمى