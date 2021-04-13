هل وضع الستائر في المركبة مخالفة مرورية؟.. المرور تجيب

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن وضع الستائر في المركبة يعد مخالفة مرورية، مشيرة إلى قيمة الغرامة المالية.

وأكد المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن وضع الستائر مخالفة مرورية وفقاً لجدول المخالفات رقم ٢ فقرة ١٠ «وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق».

وأشار المرور السعودي إلى أن الغرامة المالية لمخالفة وضع الستائر وفقًا لجدول المخالفات 2 تتراوح من 150 إلى 300 ريال.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر «تويتر»: «أنا وقفت سيارتي وحطيت ستائر عن الشمس وأعطوني مخالفة. هل أقدر أعترض؟».

الاعتراض على المخالفات المرورية



وكان المرور السعودي حدد شروط تنفيذ خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية، وتتمثل في الآتي:

- لتقديم الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا يجب ألا تتجاوز مدة المخالفة 30 يومًا من تاريخ تسجيلها.

- لا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا من خلال منصة أبشر وصدر فيها من اللجنة المختصة.

- عند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض فيد المعالجة فإنه لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.

- يحـق للمعتـرض تقديـم أي عـدد مـن الاعتراضات آليًا، إلا إذا كان عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة خمسـة اعتراضات، وذلك لكل سـنة هجرية.

وحدد المرور السعودي، آلية وطريقة تقديم الاعتراض من خلال منصة أبشر، وذلك عند طريق اتباع الخطوات التالية بعد الدخول على الحساب الشخصي للمستخدم في المنصة:

- انقر على خدماتي.

- اختر خدمات المرور.

- اضغط على أيقونة الاعتراض على المخالفات المرورية.

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