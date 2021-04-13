نصف مليون طالب وطالبة ينتظمون للاختبارات النهائية بالمنطقة الشرقية "اليوم"

ينتظم نحو نصف مليون طالب وطالبة في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية اليوم, لأداء الاختبارات النهائية للعام الدارسي الحالي 1442هـ عبر منصة مدرستي.

وأوضح المتحدث الرسمي في تعليم الشرقية سعيد الباحص أن إدارة التعليم أكملت كافة استعداداتها لإتمام نجاح أول عام دراسي ينفذ عن بعد، وشكلت فرق دعم ومساندة فنية وتقنية وإشرافية لـ 1918 مدرسة في المنطقة، إضافة إلى وضعها خطط لمتابعة سير الاختبارات وإنشاء لجان خاصة لمكاتب التعليم.

وأضاف الباحص أن مشرفي التعليم نفذوا عبر المنصة الإلكترونية أكثر من 60 ألف زيارة إشرافية خلال العام الدراسي، وأكثر من 10 آلاف زيارة خاصة بالقيادات المدرسية، وإقامة 3700 برنامج مهني لمواجهة أي طارئ قد ينجم خلال سير الاختبارات.