هل مريض الضغط ممنوع من تناول لقاح فايزر؟.. «الصحة» تجيب

نفت وزارة الصحة ما يتردد حول منع مرضى الضغط من أخذ لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا، مؤكدة أن ذلك غير صحيح وأن كل اللقاحات المعتمدة في السعودية آمنة.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «غير صحيح، وكل اللقاحات آمنة وتحمي بإذن الله من المضاعفات الشديدة والوفاة من كوفيد-19».

وتابعت وزارة الصحة «بشكل عام يُعتبر الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة مثل الضغط، من الفئات المستهدفة لأخذ لقاح فايروس كورونا».

وقال المواطن في استفساره: «هل مريض الضغط يأخذ لقاح فايزر عادي؟؛ لأن البعض يقول إنه لا يتم منحه لمرضى الضغط؟».

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