حالتان مطريتان مصحوبتان بحبات برد.. والحصيني يوضح المناطق المتأثرة

توقّع خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، حالتين مطريتين، تبدأ الأولى اليوم الثلاثاء، وتعقبها الثانية، وتشملان مناطق عدة بالمملكة.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إن حالتين ممطرتين متوقَّعَتان، يمكن تصنيفهما من ناحية القوة من متوسطة الى شبه قوية، مضيفًا أنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من الجنوبية والشمالية والغربية الوسطى والشرقية والخليج.

وأشار الحصيني إلى أن الحالة المطرية الأولى تبدأ من اليوم الثلاثاء، ثم تليها الحالة المطرية الثانية.

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