السعودية اليوم / تكريم 113 متفوقا ومتفوقة بجامعة الملك خالد



أبها 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في مركز التوجيه والإرشاد بعمادة شؤون الطلاب أمس حفل تكريم طلاب وطالبات الجامعة المتفوقين، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي .

وتم خلال الحفل الذي أقيم بمسرح المدينة الجامعية في أبها تكريم 113 طالبا وطالبة من مختلف كليات ومقرات الجامعة الحاصلين على معدل تراكمي 5/5 في ثلاثة فصول دراسية متتالية .

واختتم الحفل بعرض مرئي تناول أبرز جهود مركز التوجيه والإرشاد، إضافة إلى الوسائل والخدمات التي يقدمها في سبيل تميز الطلاب والطالبات، كما كرم معالي رئيس الجامعة المتفوقين والمتفوقات . // انتهى //

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