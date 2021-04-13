السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يتسلم التقرير السنوي لأعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة



عرعر 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، التقرير السنوي لأعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة خلال استقبال سموّه لمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس إبراهيم الشويمان.

واستمع سموه إلى شرح مفصل عن ما حققه الفرع من أعمال وانجازات ومشاركات الفرع، ومنها إعادة تأهيل وادي عرعر ومبادرات التشجير في العديد المنتزهات البرية, بالإضافة إلى الخطط الإستراتيجية في مجالات الزراعة والبيئة والمياه.

وشدد سمو أمير المنطقة على أهمية مضاعفة الجهود وفق خطط إستراتيجية فاعلة للنهوض بمجالات البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة انطلاقاً من إستراتيجية الوزارة وميزات المنطقة واحتياجاتها، مبيناً أن قضايا البيئة والمياه والزراعة باتت قضايا ذات أولوية في سلم الاهتمامات الدولية.

وأشاد سموه بخطط وإنجازات وزارة البيئة والمياه والزراعة وما حققته من قفزات نوعية يلمسها الجميع في إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠، منوهاً بما يلقاه القطاع من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة - حفظها الله-.

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13:56ت م

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