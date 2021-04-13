السعودية اليوم / وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى بروكسل



بروكسل 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في زيارة تستغرق يومين تشمل حلف شمال الأطلسي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يجري بلينكن مباحثات مع الأمين العام للناتو ومسؤولي المفوضية الأوربية وخدمة العمل الخارجي.

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13:49ت م

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