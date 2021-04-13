السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يدشن برامج ومبادرات الصندوق المجتمعي



سكاكا 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، برامج "الصندوق المجتمعي" للدعم الخيري الذي يعمل تحت مظلة حملة كلنا أهل.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، المستشار الخاص لسموه الدكتور أحمد السناني، ومدير فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة نايل الرويلي، والمدير التنفيذي لوحدة "تمكين" القطاع غير الربحي في الإمارة سعدون الوشيح، وممثلين عن القطاع الخيري.

واستمع سموه لشرح عن أهداف وبرامج الصندوق الذي يسعى لتحقيق التكاتف والتكامل الاجتماعي، ومن برامجه توزيع السلال الغذائية ودعم الأسر الأكثر حاجة وهدية العيد وأسرة يتيم وبرامج مجتمعية مختلفة.

ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالبرامج والمبادرات التي يعمل عليها الصندوق لدعم الفئات المستهدفة، والأسر المحتاجة، مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- للقطاع غير الربحي لمواصلة أعماله الإنسانية، معرباً سموه عن شكره للقائمين على هذا العمل الخيري التطوعي.

من جانبه قدم الرويلي شكره لسمو أمير منطقة الجوف على تدشينه للصندوق ودعمه الدائم للأعمال الخيرية، داعياً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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13:48ت م

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