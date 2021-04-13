السعودية اليوم / الإمارات تسجل 2022 إصابة جديدة بكورونا



أبوظبي 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

سجّلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2022 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 487,697 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,537 وفاة، مشيرة إلى تماثل 1,731 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 471,906 حالات.

// انتهى //

13:36ت م

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أبوظبي 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسسجّلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 4 وفيات.وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 487,697 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,537 وفاة، مشيرة إلى تماثل 1,731 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 471,906 حالات.// انتهى //13:36ت م0082

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