السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك



جيزان 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، وكلاء إمارة المنطقة ومديري الإدارات والأقسام ومنسوبي الإمارة الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ووجه سموه الجميع بأهمية مضاعفة الجهود وتقديم كل ما يحتاجه المواطن والمقيم بالمنطقة من خدمات، سائلا الله تعالى العون والتوفيق وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يديم على وطننا العزيز أمنه واستقراره في ظل قيادته الرشيدة.

// انتهى //

13:36ت م

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