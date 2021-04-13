السعودية اليوم / مختبر بلدية الخرج يكثف جولاته الميدانية في سوق الخضار المركزي بالسيح



‏السيح 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

كثف مختبر صحة البيئة التابع لبلدية الخرج أعماله الميدانية، في سوق الخضار المركزي بمدينة السيح، مع حلول شهر رمضان المبارك، للتأكد من تطبيق المعايير والمواصفات للنسب المحددة للمبيدات في المنتجات الزراعية، باستخدام أحدث التقنيات والوسائل التي يضمها المختبر التي تمكن من الكشف عن متبقيات الملوثات .

كما تقوم الفرق الميدانية للمختبر بأخذ عينات الأغذية من المطاعم ومسحات من أيدي العمالة والأسطح للتأكد من سلامتها بعد إجراء الفحوصات المخبرية عليها عبر فريق متخصص، والتأكد من سلامة وصلاحية المواد الغذائية المقدمة للمواطنين والمقيمين .

// انتهى //

13:16ت م

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