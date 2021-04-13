السعودية اليوم / سمو وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وعبّر سموه باسمه واسم جميع منسوبي وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين عن التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - بهذه المناسبة المباركة, سائلًا المولى عز وجل بأن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه ويديم عليها الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة.

// انتهى //

13:04ت م

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الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وعبّر سموه باسمه واسم جميع منسوبي وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين عن التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - بهذه المناسبة المباركة, سائلًا المولى عز وجل بأن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه ويديم عليها الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة.// انتهى //13:04ت م0077

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