السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة



تبوك 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة عادل بن إبراهيم عشماوي.

واطلع خلال اللقاء على تقرير الديوان العام للمحاسبة، ونتائج تقويم أداء العديد من القطاعات الخدمية في المنطقة خلال السنة المالية 1440 - 1441هـ وأبرز إنجازات وجهود الديوان التي أثمرت في المحافظة على المال العام، منوهاً سموه بالدور المهمم الذي يقوم به الديوان العام للمحاسبة والقيام بمهامه الرقابية وممارسة اختصاصاته.

من جانبه عبر مدير عام الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك, على توجيهاته المستمرة التي تسهم في دعم وإنجاح عمل وجهود الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة.

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12:58ت م

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