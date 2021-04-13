

مسقط 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

سجّلت سلطنة عمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1335 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 174364 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1798 وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 154771 حالة.

// انتهى //

12:33ت م

0065



مسقط 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسسجّلت سلطنة عمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1335 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و9 وفيات، وتعافي 785 حالة.وذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 174364 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1798 وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 154771 حالة.// انتهى //12:33ت م0065

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سلطنة عمان تُسجل 1335 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.