عمره 16 عاماً هل يستطيع أخذ لقاح كورونا؟ الصحة تجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة، أنه يتم حالياً إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمن بلغ سن الـ 18 سنة فما فوق فقط.

جاء ذلك في رد من وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي “الصحة 937″، على سؤال مغرد قال فيه: ”

السلام عليكم عمري ١٦ عاماً هل أستطيع أخذ اللقاح؟

السن المناسب لإعطاء اللقاح

وردت الصحة بقولها: “وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحك صحة، نشكر ونقدر لك حرصك على تلقي اللقاح, ونفيدكم بأنه حالياً يتم إعطاء من بلغ سن الـ 18 فما فوق فقط”.

وبالأمس أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (842) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، كما أعلنت عن تعافي (706) حالات، كما تم تسجيل (11) وفاة جديدة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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