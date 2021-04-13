شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» في 24 ساعة: 842 إصابة ووفاة 11 وتعافي 706 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة أمس (الإثنين) إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتضمنت تسجيل (842) حالة مؤكدة، وتعافي (706) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8485) حالة منها (950) حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (399277) حالة، وعدد حالات التعافي (384027) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (11)حالة، ووصل إجمالي عدد الوفيات (6765) حالة، كما تم إجراء (59793) فحصا مخبريا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات كورونا، وأكدت الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الإجتماعي للحد من انتشار فايروس كورونا.

(399277) إجمالي الإصابات

(384027) متعافياً

(6765) الوفيات

(59793) فحصاً مخبرياً