السعودية اليوم / 610 عمليات قسطرة قلبية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان



جيزان 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

أجرى مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان عدد 610 عمليات قسطرة قلبية خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م.

وأوضحت صحة جازان أن المركز أجرى 35 عملية قلب مفتوح.

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11:50ت م

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