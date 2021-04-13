سعر البتكوين يسجل مستوى قياسياً يفوق 62 ألف دولار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

تخطى سعر عملة بتكوين الرقمية، رقماً قياسياً جديداً في تعاملات اليوم الثلاثاء ليتجاوز أكثر من 62 ألف دولار.

وسجلت العملة المشفرة، اليوم الثلاثاء، أعلى سعر لها في 13 مارس الماضي عند 61.7 ألف دولار، وارتفعت بنحو 110% منذ بداية عام 2021.

وبحسب بيانات موقع coinmarketcap ، فقد تجاوز سعر عملة بتكوين المشفرة 62.8 ألف دولار.

شارك الخبر