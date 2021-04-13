المواصفات السعودية: اكتمال التحقق من مطابقة العدادات الكهربائية الذكية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

متابعات الخليج 365 - واس

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ممثلة بالبرنامج الوطني للمعايرة القانونية “تقييس” الخطوات المترولوجية التي تم خلالها التحقق من مطابقة قراءة العدادات الكهربائية الذكية وعملها, وأن جميع العدادات تمت مطابقتها واعتماد طرازاتها.

وأشارت المواصفات السعودية إلى أن خطوات التحقق بدأت بحصول العداد على اعتماد الطراز الوطني وفق المواصفات القياسية السعودية, للتأكد من قابلية العداد للعمل في الظروف البيئية المحلية وتحقيقه جميع الاشتراطات والمتطلبات التي تؤكد موثوقية عمله وأدائه.

دقة العدادات الكهربائية

وأكدت الهيئة أن الخطوة الثانية في التأكد من دقة العدادات الكهربائية, هي التحقق الأولي والتي تمت بإشراف المختصين من “تقييس” والجهات المعتمدة بإجراء التأكد من مطابقة الطرازات وإجراء الاختبارات التي تؤكد القراءة الصحيحة للعدادات وعملها.

ونوهت المواصفات السعودية أن الخطوة الأخيرة في هذه العملية تتمثل في التحقق الدوري والتي تتم كل خمس سنوات على العدادات الكهربائية.

مبادرة المعايرة القانوني

يذكر أن أحد أهم أهداف مبادرة المعايرة القانونية هو التأكد من دقة قراءات أجهزة القياس القانونية المستخدمة في عمليات التبادل التجاري, إضافة إلى رفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلك النهائي وتحقيق مبادئ التجارة العادلة التي تضمن حقوق المستهلك والتاجر.

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