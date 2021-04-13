الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

الأمن العام يضبط المتورطين في جرائم سرقة وحيازة أموال ومواد مخدرة

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكن رجال الأمن العام من القبض على مرتكبي عدد من الجرائم في وقائع مختلفة خلال الأسبوع الماضي، شملت عمليات سرقة وحيازة أموال ومواد مخدرة.

تضمنت القضايا التي استعرضها الأمن العام، ضبط 4 مقيمين من الجنسية التشادية في الرياض ارتكبوا 35 حـادثة تمثلت في سرقة المركبات بالقوة واستخدامها في جرائم سلب للعمالة الوافدة.

عصابة سرقة المركبات

كما تم ضبط 3 مواطنين سرقوا 3 مركبات واستخدموها في تحركاتهم، بالإضافة لارتكاب قضيتي سرقة متعلقات شخصية ومبالغ مالية من مركبتين بعد كسر زجاجهما.

كما تم ضبط 7 مقيمين (5 سودانيين ومصري ويمني) تورطوا في الاشتراك بسرقة مركبات من عدة مدن وإدخالها إلى أحد المستودعات وتفكيكها، بقصد بيعها بالتجزئة.

حيازة سلاح ومخدرات

وتم القبض على مواطن يتباهى بحيازته لمواد مخدرة ومبالغ مالية، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.



شارك الخبر