مركز الفلك الدولي ينشر صوراً التقطت صباح اليوم لهلال شهر رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر مركز الفلك الدولي، عبر حسابه في “تويتر”، صوراً التقطت صباح اليوم الثلاثاء لهلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المركز أن الصورة الأولى التقطت من أعلى قمة في الإمارات، قمة جبل جيس في رأس الخيمة الساعة 8 صباحاً، في حين التقطت الثانية من صحراء أبوظبي الساعة 10 صباحاً.

وأشار المركز إلى أنه لا توجد علاقة بين هذه الصور وصحة شهر رمضان سواء كان يوم الثلاثاء، أو يوم الأربعاء كما أعلنت بعض الدول.

ثبوت رؤية الهلال بالمملكة

يشار إلى أن المملكة أعلنت أمس الاثنين ثبوت رؤية هلال رمضان، ويشترك معها في صيام اليوم (الثلاثاء) العديد من الدول منها: مصر، الأردن، الإمارات، البحرين، العراق، الكويت، اليمن، إندونيسيا، تركيا، تونس، سوريا، فلسطين، قطر، لبنان وماليزيا.

في حين أعلنت سلطنة عمان، والمغرب، وأستراليا، والهند، وبروناي، ونيبال، أن أول أيام رمضان هو الأربعاء.



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