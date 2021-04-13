وش_سحورك_اليوم يتصدر في السعودية.. ومغردون: لا تُجوعوا الفقراء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

متابعات الخليج 365- الرياض

في أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، تصدر هاشتاق وش سحورك اليوم في المملكة العربية السعودية، حيث تداول عبره المغردون صوراً لأبرز ما سيكون حاضراً على مائدة السحور.

كبسة:

وأكد عدد كبير من المغردين أن سحورهم سيكون كبسة، كما أنهم نشروا صوراً لموائدهم بما فيها المفطح وغيرها من المأكولات الشعبية، فيما شارك آخرون عبر الهاشتاق بأدعية ابتهاجاً بحلول الشهر الكريم.

مراعاة مشاعر المحتاجين:

وطالب مغردون آخرون بضرورة مراعاة مشاعر المحتاجين وعدم نشر الصور التي من الممكن أن تُحزنهم في هذا الشهر الكريم، مشددين على أهمية أن يكون رمضان شهراً للتكافل الاجتماعي وليس الاستعراض.

لا تجوعوا الفقراء:

وقال المغرد أبو عمار : رفقاً بقلوب الفقراء، في حين غرد فارس بالقول: لا تُجوعوا الفقراء.

ونشر عدد من المغردين دعوات للمتوفين الذين تفتقدهم موائد رمضان، مشيرين إلى أن الشهر الكريم يتطلب مزيداً من الاجتهاد في العبادة والإكثار من الصدقة وتلمس احتياجات المتعففين.

الإجراءات الاحترازية في رمضان:

ويأتي شهر رمضان المبارك في ظل جائحة كورونا للسنة الثانية على التوالي ، وسط دعوات من وزارة الصحة بضرورة الابتعاد عن التجمعات وموائد الإفطار في ظل ارتفاع لإصابات كورونا المسجلة في المملكة الأيام الماضية.

رمضان شهر الخير:

ورغم الإجراءات الاحترازية المطبقة في معظم الدول العربية إلا أن الشهر الكريم يأتي ليضفي البهجة على منازل المسلمين.

يشار إلى أن الديوان الملكي السعودي أعلن وفقاً للمحكمة الشرعية أن الثلاثاء 13 أبريل هو غرة الشهر الكريم بعد تعذر رؤية الهلال في مراصد الرؤية يوم الأحد 11 أبريل.

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