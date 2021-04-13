الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

هكذا كان الملك سعود يقضي أيام وليالي شهر رمضان من كل عام

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرضت مؤسسة الملك سعود البرنامج اليومي الذي كان يلتزم به الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله خلال أيام شهر رمضان المبارك من كل عام.

وكان الملك سعود يؤدي مع أبنائه وحاشيته صلاة التراويح في مسجد حي الناصرية بالرياض، وبعدها يستمع إلى ما تيسر من الأحاديث النبوية، ثم يخلد إلى الراحة.

التهجد ووقت السحور

وإذا بدأ الليل في الانقضاء يقوم الملك إلى تهجده وتلاوة القرآن حتى وقت السحور، فيتناول ما تيسر منه حتى يؤذن الفجر، فيؤدي الفريضة جماعة في المسجد.

الذهاب إلى القصر

وكان الملك سعود يخصص نهار رمضان في قضاء الأعمال الرسمية، فيذهب مبكراً إلى قصره لتفقد شؤون الدولة، ويعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمستشارين، ويبقى هذا المجلس منعقداً حتى يؤذن الظهر، فيذهب الملك سعود إلى المسجد، ويؤدي الفريضة.

وقت الراحة

وخصص الملك سعود الساعات ما بين الظهر والعصر وقتاً للراحة، وبعد أداء صلاة العصر يعقد الملك مرة أخرى مجلسه بحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمستشارين لاستعراض شؤون الدولة وأمورها.



شارك الخبر