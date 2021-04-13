شكرا لقرائتكم خبر عن جمع «التراويح والقيام» في الجوامع.. وإغلاق مؤقت لـ 18 مسجداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضحت وزارة الشؤون الاسلامية أن اللجنة المعنية بدراسة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فايروس كورونا من وزارة الصحة، أوصت بأن تُجمع صلاة التراويح والقيام، وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة، لتقليل مدة وجود المصلين مما يُسهم في الحد من تفشي الفايروس.

في غضون ذلك، أغلقت الوزارة أمس (الاثنين) 18 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق، بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 64 يوماً 570 مسجداً تم فتح 542 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة 5 مساجد في منطقة القصيم تم رصد 5 حالات إصابة بها، و4 مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد 4 حالات إصابة بها، و3 مساجد في منطقة المدينة المنورة تم رصد 3 حالات بها، ومسجدان في منطقة الرياض تم رصد حالتين بها، ومسجد واحد في كلٍ من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران ومنطقة عسير ومنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم إعادة فتح 16 مسجداً، 5 مساجد بمنطقة عسير، و4 مساجد بمنطقة مكة المكرمة، و3 مساجد بمنطقة الرياض، ومسجدان في كلٍ من المنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

في سياق آخر اطلقت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع (سدايا)، خدمة إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق «توكلنا»، مع حصر عرض التصاريح الممنوحة على التطبيق وفقاً لما يُظهره من فئات المحصنين من فايروس كورونا، حيث تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع استمرار تطبيق «اعتمرنا» بنسخته الجديدة في إصدار التصاريح للمحصنين.