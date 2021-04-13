شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ اليوم.. 8 ضوابط لأداء اختبارات المرحلة الابتدائية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أصدرت إدارات التعليم عدداً من التعليمات الخاصة بالاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية، وتبدأ الاختبارات اعتباراً من اليوم (الثلاثاء)، وأكدت إدارات التعليم في المدن والمحافظات على 8 ضوابط لاختبارات الابتدائية تتمثل دخول المعلم للحصة وتهيئة الطلاب للاختبار في أول خمس دقائق وحصر الغياب، على أن يكون الاختبار في منصة مدرستي عبر أيقونة الاختبارات أو في الحصة من خلال التيمز، وزمن الاختبار 30 دقيقة، وأن يكون الاختبار في الحصة الثانية وتخصص الحصة الأولى للمراجعة مع المادة والإجابة عن الاستفسارات والحصة الثالثة للفاقد التعليمي، وإذ لم يستطع الطالب الدخول للاختبار لأي سبب عليه الحضور للمدرسة في نفس يوم ووقت الاختبار حسب الجدول المعد من قبل كل مدرسة لأداء الاختبار حضورياً مع الالتزام بالاحترازات والبروتوكولات الوقائية من فايروس كورونا، وإذا انقطع الإنترنت عن الطالب أثناء تأديته الاختبار وكان متبقياً له وقت سيعاد فتح الاختبار مرة ثانية، أما في حال انتهى وقت الاختبار يعتبر الطالب غائباً ويعاد له الاختبار في الدور الثاني في 20/9/1442 هـ، والتأكد من دخول الطالب بحسابه الشخصي في منصة مدرستي والفورمز، وفيما يخص الطلاب الذين لديهم فاقد تعليمي أو خطط علاجية سيتم التواصل معهم من خلال شؤون الطلاب وتحديد الفاقد لهم.