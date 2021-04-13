شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى»: الاعتماد في الإعالة يحدد استحقاق معاش التقاعد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها أمس (الاثنين)، «عبر الاتصال المرئي» برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام البريد.ويهدف مشروع نظام البريد الذي جاء في سبعٍ وثلاثين مادة إلى تطوير القطاع وتنظيمه، بما يضمن تقديم الخدمات البريدية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور، ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال.

ويدفع مشروع النظام من خلال أهدافه بزيادة وسرعة انتشار الخدمات البريدية في التعاملات الحكومية والخدمات العامة والعلاقات مع الأفراد والأنشطة التجارية، والمساهمة في نمو التجارة الإلكترونية، وتحفيز سوق البريد وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع.

ووافق مجلس الشورى على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري.

لتكون المادتان بالنص الآتي: المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب والابن، والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.

وبينت اللجنة في رأيها بعد دراستها التعديل المقترح أن المادة (23) من نظام التقاعد العسكري لم تحدد الزوج من ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، كما لاحظت اللجنة خلو المادتين من تحديد تاريخ الصرف للمستفيدين بموجب إعالة المتوفى صاحب المعاش لهم في حياته.وناقش مجلس الشورى خلال الجلسة مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته بعد استماعه لتقرير بشأنه من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلته نائب رئيس اللجنة الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد.

ويعزز مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته بثلاث وعشرين مادة، من تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، ونشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن؛ لأجل احترامهم، وتوقيرهم، وتنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن؛ تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة.

«قرارات الشورى»

الموافقة على مشروع نظام البريد لتقديم الخدمات بأسعار مناسبة

تعديل المادتين 25 من «التقاعد المدني» و23 من «التقاعد العسكري»

نظام لتمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وكرامتهم

اتفاقية تعاون جمركي مع البحرين للاعتراف بـ«المشغل الاقتصادي»