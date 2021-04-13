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بالفيديو.. تأثر وخشوع شديدين أثناء إمامة "السديس" لصلاة الوتر الأولى برمضان

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

شهدت صلاة الوتر الأولى من رمضان بالمسجد الحرام أمس الإثنين والتي أمًها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس تأثر وخشوع شديدين بعد صوت " السديس " الخاشع والصادق بالدعاء .

وقاوم الشيخ السديس دموع الخشية وجلال الموقف أمام الله تعالى مع دخول ليالي رمضان العظيمة ، حيث أم َ الشيخ السديس المصلين في صلاة العشاء وفي التسليمتين الأخيرتين من صلاة التراويح، وصلاة الشفع والوتر .

وكانت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين قد نظمت اللصلاة والعمرة في شهر رمضان المبارك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وفقاً للإجراءات الاحترازية ولمن ثبت أنهم محصنون في تطبيق توكلنا.

MO Nasa

MO Nasa

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