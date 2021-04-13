شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تأثر وخشوع شديدين أثناء إمامة "السديس" لصلاة الوتر الأولى برمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

شهدت صلاة الوتر الأولى من رمضان بالمسجد الحرام أمس الإثنين والتي أمًها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس تأثر وخشوع شديدين بعد صوت " السديس " الخاشع والصادق بالدعاء .

وقاوم الشيخ السديس دموع الخشية وجلال الموقف أمام الله تعالى مع دخول ليالي رمضان العظيمة ، حيث أم َ الشيخ السديس المصلين في صلاة العشاء وفي التسليمتين الأخيرتين من صلاة التراويح، وصلاة الشفع والوتر .

وكانت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين قد نظمت اللصلاة والعمرة في شهر رمضان المبارك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وفقاً للإجراءات الاحترازية ولمن ثبت أنهم محصنون في تطبيق توكلنا.