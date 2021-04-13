شكرا لمتابعة خبر عن زوج يستغل وكالة زوجته ليبيع فيلا تمتلكها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استغل زوج الوكالة التي منحته إياه زوجته لإدارة أملاكها وأمورها المالية والعقارية، في بيع فيلا تمتلكها بمبلغ 1.2 مليون ريال في أبحر الشمالية بجدة.

وقالت مصادر أن الزوجة اكتشفت الأمر وطلبت الطلاق من زوجها لكنه رفض تطليقها، لتتوجه إلى مكتب أحد المحامين من أجل رفع قضيتي خلع واستغلال الوكالة، وفقاً لـ "الوطن".

وأشار المصادر الى أن المحامي أخبرها بأن لها الحق في رفع دعوى خلع ضده، لكن لا يمكنها رفع قضية استخدام الوكالة لأنها منحت له بسند رسمي.