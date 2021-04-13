السعودية اليوم / أستراليا تسجل أول وفاة بكورونا منذ أكتوبر الماضي



كانبيرا 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

سجّلت أستراليا اليوم أول وفاة بسبب

وذكرت السلطات الصحية في ولاية كوينزلاند الأسترالية أن حالة الوفاة لرجل مسن يبلغ من العمر 80 عامًا كان قد دخل إحدى مستشفيات الولاية بسبب مضاعفات فيروس كورونا، مشيرةً إلى أنه جرى تشخيص الحالة أثناء وجوده في الحجر الصحي الإلزامي بالفندق بعد عودته من الخارج.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا منذ بداية الوباء إلى 29419 إصابة، والوفيات عند 910 .

// انتهى //

10:51ت م

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كانبيرا 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسسجّلت أستراليا اليوم أول وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد منذ أكتوبر 2020م الماضي.وذكرت السلطات الصحية في ولاية كوينزلاند الأسترالية أن حالة الوفاة لرجل مسن يبلغ من العمر 80 عامًا كان قد دخل إحدى مستشفيات الولاية بسبب مضاعفات فيروس كورونا، مشيرةً إلى أنه جرى تشخيص الحالة أثناء وجوده في الحجر الصحي الإلزامي بالفندق بعد عودته من الخارج.ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا منذ بداية الوباء إلى 29419 إصابة، والوفيات عند 910 .// انتهى //10:51ت م0050

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