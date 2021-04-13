السعودية اليوم / 1753 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1753 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 927229 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 23503 وفيات.

// انتهى //

10:15ت م

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بروكسل 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1753 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و30 وفاة.وأوضحت السلطات الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 927229 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 23503 وفيات.// انتهى //10:15ت م0046

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