محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

هبطت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 13 أبريل/نيسان 2021، رغم استقرار أسعار المعدن النفيس عالميا.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة نحو 207.98 ريال (55.46 دولار)، مقابل، 209.42 ريال (55.85 دولار)، أمس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) نحو 181.98 ريال (48.53 دولار)، مقابل، 183.24 ريال (48.87 دولار)، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 155.98 ريال (41.60 دولار)، مقابل، 157.07 ريال (41.88 دولار)، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.32 ريال (32.35 دولار)، مقابل، 122.16 ريال (32.58 دولار)، أمس.

وسجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية نحو 6472.50 ريال (1726 دولارا)

وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) مسجلا 1455.83 ريال (388.22 دولار).

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ واصل المشاركون في عمليات السوق الإحجام عن التعاملات قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تسلط مزيدا من الضوء على التعافي في أكبر اقتصادات العالم.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، ليكون بحلول الساعة 0354 بتوقيت جرينتش عند 1731.69 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ينال صعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية من الدعم القادم من التوقعات بارتفاع التضخم.

كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1732.80 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إنز كبير محللي الأسواق العالمية لدى شركة الخدمات المالية أكسي "يتدعم الذهب بتوقعات لأرقام تضخم أعلى من البيانات المقرر صدورها لاحقا".

خلص مسح نشره بنك الاحتياطي الاتحادي لنيويورك أمس الإثنين إلى أن توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم ارتفعت من جديد في مارس/آذار الماضي بعد زيادات تدريجية في الشهور الأخيرة، وأنها صارت أكثر إيجابية حيال سوق العمل.

وقال إنز "من الصعب تصور أن الذهب لن يرتفع اليوم إذا أظهرت البيانات زيادة التضخم، لكن هناك احتمال كبير لارتداده عن هذا المسار في وقت لاحق هذا الأسبوع إذا جاءت بيانات مبيعات التجزئة إيجابية يوم الخميس".

ومما ضغط على الذهب، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما يزيد من تكلفة فرصة حيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.